Vado Ligure (SV). Con Lindt l’Epifania è più ghiotta che mai!

Per festeggiare la Befana le squisite creazioni dei Maîtres Chocolatiers Lindt sono state racchiuse in una simpaticissima collezione di calze.

Acquistabili presso lo store a Molo 8.44, ce n’è per tutti i gusti: dalle calze ripiene dell’incredibile scioglievolezza dei cioccolatini al latte Lindor, a quelle con dentro tutta la soffice dolcezza dei prodotti a marchio Horvath, come lecca lecca, girandole e golose gelatine alla frutta. E poi “befane” e “befanine” di varie dimensioni per far sorridere sia i più piccoli che i più grandi.

Senza dimenticare le calze fai-da-te da riempire con i vostri dolciumi preferiti. Quindi caramelle miste, mini tavolette, lecca lecca, ombrellini e tante praline dai colori vivaci da scartare una dopo l’altra per vivere un inconfondibile #tasteexperience!

Buona Epifania con Lindt a Molo 8.44!

Lindt, Molo 8.44

via Montegrappa, 1

Vado Ligure (SV)

Orario di apertura: dal lun. alla dom. 9.00-20.00

