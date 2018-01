Sanremo. Un “verbale” di 24 mila euro sarà recapitato all’indirizzo di Palazzo Bellevue per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 2016, anno in cui era appena subentrata la gestione in house di Amaie Energia.

La soglia è stabilita dalla legge regionale 20/2015, che imponeva il raggiungimento del 45% di materiale riciclato (oggi è il 60) per ogni frazione che va a comporre i rifiuti.

In buona compagnia della città dei fiori ci sono i principali centri della provincia di Imperia: Ventimiglia la peggiore con 27 mila euro di addizionale da pagare e Imperia che si ferma a 20 mila.

La legge regionale non ricalca le prescrizioni di quella nazionale, che punta ad una differenziata del 65%, ma è più specifica e prevedeva che dovesse essere riciclato il 45% (nel 2016) di ogni frazione raccolta: organico, carta, plastica, metalli, vetro.

La notizia è trapelata a margine della conferenza stampa di presentazione del report sui “Comuni ricicloni” 2017 che si è tenuta questo pomeriggio a Genova.