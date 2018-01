Colto da infarto dopo cenone di Capodanno: anziano muore a Riva Ligure

Riva Ligure. Un turista 92enne originario della provincia di Varese è morto la scorsa notte all’uscita del ristorante dove aveva appena finito di cenare insieme alla sua famiglia per festeggiare il Capodanno, che aveva scelto di trascorrere in Riviera. A soccorrere l’uomo è accorso il personale sanitario del 118 insieme con un equipaggio della Croce Rossa di Santo Stefano al Mare: per l’anziano, però, non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il 92enne è deceduto, stroncato quasi sicuramente da un infarto.