Club Tenco: gli appuntamenti con le scuole nella stagione 2018

Sanremo. Il Club Tenco prosegue la sua attività con le scuole e lo fa a partire già dall’inizio del nuovo anno con 3 progetti di riferimento per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.

Di seguito, in dettaglio, gli appuntamenti dei progetti del Club Tenco con le scuole:

Scuola primaria e secondaria di primo grado

Mostra “Pinocchio and friends – personaggi dell’arte visiva e della musica in confronto con il celebre burattino Pinocchio”.

Dal 3 al 31 marzo la sede Club Tenco ospiterà la mostra “Pinocchio and friends”. La mostra riguarda il confronto personale di ventisette pittori e disegnatori e quattordici musicisti con il celebre burattino.

In occasione dell’allestimento sanremese, il Club Tenco desidera coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Imperia, che realizzeranno disegni, collage, opere d’arte visiva di qualsiasi genere, che rappresentino il personaggio di Pinocchio in rapporto con la musica.

Lo scopo è quello di affiancare alle creazioni di artisti del disegno come Andrea Pazienza, Sergio Staino, Jacovitti e delle sette note tra cui Paolo Conte, Francesco Guccini e Roberto Vecchioni, quelle dei ragazzi del nostro territorio.

Scuola secondaria di primo grado

Movimento Noosoma – Eliana Brizio e Mario Frusi “Ritmo, parole, musica raccontano di noi”

31 gennaio La storia del singolo essere umano raccontata dal suo dialogo neuro-muscolare: passato e futuro letti attraverso l’analisi del movimento.

28 febbraio Mangiare o nutrirsi? Come stiamo, e come staremo, raccontati dal cibo.

Gli incontri sono rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado e coinvolgono lo studio dell’educazione musicale e l’educazione alla salute. Partendo dall’ascolto e dall’analisi di canzoni sui temi specifici, i relatori li presenteranno ai ragazzi.

Scuola secondaria di secondo grado

Savino Zaba “Parole parole… alla radio”

Il 23 febbraio il conduttore radiofonico (Radio2) e televisivo (Rai1) presenterà agli studenti il suo saggio storico-linguistico sul linguaggio radiofonico dagli anni Venti ai giorni nostri. Parlerà dell’evoluzione storica del mezzo, dell’attenzione che i linguisti stanno dedicando al linguaggio radiofonico e dell’utilizzo della lingua da parte di alcuni dei personaggi più rappresentativi della radiofonia italiana.

Patrizia Cirulli e Massimo Germini “Mille baci”

L’11 aprile la cantautrice racconterà ai ragazzi il percorso che ha portato alla realizzazione del disco, pubblicato nel 2015, in cui ha reso canzoni testi di Garcia Lorca, Frida Kahlo, Catullo, Eduardo De Filippo, Oscar Wilde, Merini, Quasimodo e altri.

Sarà accompagnata da Massimo Germini, apprezzato chitarrista, tra gli altri, di Roberto Vecchioni, insieme al quale tiene i corsi all’Università di Pavia.

Alternanza scuola-lavoro “17-Tenco: un album dopo l’altro…”

Come da titolo scelto dai ragazzi, a partire dal mese di gennaio, la 3° F del Liceo Cassini di Sanremo realizzerà un progetto sugli album premiati con le Targhe Tenco a partire dal 2001, anno di nascita degli studenti. Gli stessi sceglieranno cinque tra i dischi premiati negli ultimi anni e, divisi in gruppi, li analizzeranno, li faranno propri e li restituiranno al pubblico in un evento che si terrà a fine maggio.