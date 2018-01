C’è l’allerta meteo ma il Palasalute di Imperia resta aperto

Imperia. “In relazione all’allerta meteo prevista per la giornata di oggi, l’Asl1 comunica che, come previsto dall’ordinanza odierna del Comune di Imperia, lunedì 8 gennaio 2018 il Palasalute di via Acquarone sarà aperto e tutti i servizi e le prestazioni sanitarie saranno regolarmente garantite”. Lo si legge in una nota dell’azienda sanitaria locale dell’Imperiese.

“In caso di variazioni delle condizioni di allerta che si dovessero riflettere sull’operatività della struttura sanitaria si provvederà alla chiusura della stessa di concerto con il Comune di Imperia. In tal caso verrà data verrà data pronta e capillare informazione alla popolazione sui media locali, sul sito aziendale (www.asl1.liguria.it) e sulla pagina Facebook dell’ASL1 (www.facebook.com/ASL1Imperiese)”, conclude la nota.