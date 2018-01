Caso “Il Cicalotto”, la cooperativa “Il Faggio”: “Presi da tempo severi e immediati provvedimenti”

Pornassio. In merito al processo in corso nei confronti di alcuni dipendenti ed ex dipendenti che lavoravano presso la struttura “Il Cicalotto” di Pornassio, la cooperativa sociale “Il Faggio Onlus” ha fatto sapere di aver già preso da tempo “severi e immediati provvedimenti, comprensivi di licenziamento nei casi più gravi”.

La cooperativa, che opera nel settore socio-assistenziale con oltre 500 tra soci e lavoratori, conferma di aver intrapreso da tempo una rilevante ristrutturazione organizzativa, dando priorità ai processi di qualità e formazione interna ed ha da tempo avviato una profonda revisione delle procedure in tutte le strutture che gestisce.

La cooperativa “Il Faggio Onlus” ha recentemente ottenuto la prestigiosa certificazione di qualità OHSAS 18001 che attesta l’applicazione volontaria, all’interno di un’azienda, di un sistema che permetta di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.