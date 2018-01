Imperia. Sono passati solo sei giorni dal Capodanno in via Cascione e proprio dal Civ di Porto Maurizio parte la proposta: “Ci proponiamo come location ideale anche per il Capodanno 2018/2019″. Lo dice Riccardo Caratto, presidente del Civ e principale attore della riuscitissima festa andata in scena la notte di San Silvestro nel cuore del centro storico portorino che ha visto la partecipazione del cantautore Francesco Baccini.

“Il Capodanno in via Cascione – dice Caratto – è andato benissimo. E se abbiamo raggiunto l’obiettivo ciò è dovuto ad una collaudata macchina organizzativa che ogni estate si mette in moto per la Notte Bianca, altro evento che richiede il massimo impegno e risorse economiche. I commercianti del Civ lavorano insieme e questo è già un importante risultato. A ciò va aggiunto il fatto che anche l’amministrazione ha creduto nel successo della festa di Capodanno a Porto e quindi il giusto merito va anche all’ente”.

Ecco allora che Caratto e i commercianti di via Cascione si ripropongono e rilanciano: “Speriamo e comunque sproneremo la futura amministrazione a ripetere l’esperienza di organizzare col Civ il Capodanno anche nel 2018. Noi siamo pronti per lavorare già sin d’ora all’evento”.