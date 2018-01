Cannes, alberghi di lusso cercano 300 lavoratori per la stagione 2018: a marzo la giornata di selezione

Cannes. Un’informazione utile per chi cerca lavoro nella vicina Costa Azzurra. Come riporta Nice Matin, venerdì 16 marzo, il gruppo Barrière organizza una giornata di reclutamento personale per la stagione 2018. I selezionati saranno impiegati nelle attività della società francese: hotel, ristoranti, spiaggia e altri settori dell’arberghiero.

In questa occasione, gli hotel Barrière Le Majestic e Le Gray d’Albion di Cannes stanno organizzando il loro giorno di reclutamento per la stagione 2018, che si terrà dalle 9:30 alle 17:30 nella sala Diane del Majestic.

I profili ricercati vanno dai professionisti agli apprendisti con quasi 300 posti a disposizione nella sola Cannes: pulizie, cucina e pasticceria, servizio in camera, stewarding, ma anche nelle professioni di sicurezza, tecnica, marketing e risorse umane. I candidati devono essere forniti del loro CV e lettera di presentazione e devono registrarsi in anticipo sul sito web www.barriere-recrute.com.