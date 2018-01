Calo di spettatori al cinema, Iachino: “Ventimiglia deve puntare ad agganciare un pubblico ‘di nicchia'”

Ventimiglia. “Leggiamo dell’allarme lanciato dal noto imprenditore dello spettacolo Walter Vacchino circa il calo degli spettatori nelle sale cinematografiche. Oltre a indicarne la causa nel complesso rapporto tra cinema e televisioni a pagamento e nella mediocre offerta di film, Vacchino segnala “ragioni sociali” che collocano tra le meno frequentate proprio il cinema teatro di Ventimiglia, di cui lo stesso ha la gestione.

Nessun dubbio che tra tali ragioni sociali vada scorto il difficile momento che la città vive da tre anni con il continuo flusso di migranti e che di certo contribuisce ad un clima di insicurezza poco ideale per uscite serali. Eppure viene da chiedersi se il brutto primato venitimigliese non vada ricercato anche nella modestissima proposta cinematografica del nostro cinema comunale: film generalmente commerciali e di livello non eccellente.

Forse non sarebbe una cattiva idea se Ventimiglia puntasse ad agganciare un pubblico “di nicchia”, come si dice, e, ancora una volta, rivolgendo speciale attenzione a spettatori di oltreconfine, programmando e pubblicizzando sui media nizzardi e monegaschi film italiani, che ai francesi piacciono, debitamente sottotitolati o, perché no, film francesi sottotitolati per il pubblico di casa nostra, nel quadro di quel frontalierato che da sempre caratterizza la nostra città e che come Progetto Ventimiglia rivendichiamo dalla sua fondazione, non più come sviluppo spontaneo e disordinato, ma come precisa scelta politica organicamente governata. Viene da chiedersi dunque se nel rinnovo della convenzione l’amministrazione comunale non debba imporre tale nuovo, sperimentale indirizzo” - afferma Carlo Iachino, consigliere comunale di Progetto Ventimiglia.