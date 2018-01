Bordighera. La programmazione del cinema Olimpia e multisala Zeni dall’9 al 13 gennaio 2018:

Cinema Olimpia

Da giovedì 4 a domenica 7 gennaio

Coco ore 16,00 – 18,30

La ruota delle meraviglie ore 21,00

Lunedì 8 gennaio

La ruota delle meraviglie ore 21,00

Martedì 9 – mercoledì 10 gennaio

Assassinio sull’orient express ore 21,00

Multisala zeni sala 1

Da giovedì 4 a domenica 7 gennaio

Come un gatto in tangenziale

Ore 16,00 – 18,30 – 21,00

Da lunedì 8 a mercoledì 10 gennaio

Come un gatto in tangenziale

Ore 21,00 unico spettacolo

Multisala zeni sala 2

Da giovedì 4 a domenica 7 gennaio

Napoli velata

Ore 16,00 – 18,30 – 21,00

Lunedì 8 gennaio chiuso

Martedì 9 – mercoledì 10 gennaio

Wonder ore 21,00 unico spettacolo

La programmazione é consultabile sul sito turistico cittadino www.bordighera.it