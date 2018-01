Bordighera. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia nel primo pomeriggio in corso Italia per un cornicione pericolante che rischiava di precipitare sui passanti, particolarmente numerosi per la manifestazione “Befana bordigotta”, che oggi anima le vie cittadine.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il “salotto” di Bordighera, trasformato in isola pedonale, con l’autoscala. Non sono state facili le manovre per riuscire a raggiungere il cornicione: tra palme svettanti e luminarie, i pompieri hanno dovuto porre la massima attenzione nelle manovre.

L’intervento è stato seguito in diretta da un drappello di persone con smartphone alla mano per immortalare i vigili del fuoco in azione.