Bordighera. Un anziano è rimasto ferito in un incidente poco dopo le 9 in via Vittorio Emanuele II, all’altezza di via Cadorna.

L’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando uno scooterista, a bordo di un Liberty Piaggio, lo ha travolto.

L’anziano è rovinato a terra e ha battuto violentemente la testa contro un Piaggio Porter fermo lato strada, proprio sull’attraversamento pedonale.

Ferito anche lo scooterista, caduto a terra dopo l’impatto con l’anziano.

A soccorrere i due feriti sono accorsi il personale sanitario del 118, con l’automedica, un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera e uno di Ponente Emergenza. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.