Befane truccabimbi, trampolieri e anche un’asinella: sono tanti gli eventi in programma in Riviera per trascorrere il fine settimana dell’Epifania e salutare le feste natalizie. Un palinsesto molto ricco che darà vita a due giornate speciali da trascorrere in compagnia di tutta la famiglia, gustando dolci, caramelle e altre leccornie.

Ecco alcuni appuntamenti:

Badalucco. Sabato 6 gennaio presso l’Art-Gallery si terrà la manifestazione con la Befana artistica di “Sconfinarte”. Ad animare il pomeriggio dei bambini, artisti locali (Paolo Lizzadro, musicista e cantautore, Pino Rocca, artigiano – cestaio, Fabio Berto percussionista e artigiano della zucca) e la distribuzione di giochi per tutti (dalle 15 alle 17.30)

Bordighera. Sabato 6 gennaio torna l’attesissimo pomeriggio con la “Befana bordighetta”. Giunta alla 27esima edizione, la manifestazione di Confesercenti è organizzata da Marcello Piccone dell’agenzia di pubblicità Ellepi studio. La grande vendita cittadina si svolgerà come di consueto via Vittorio Emanuele e in corso Italia che per l’occasione saranno chiuse al traffico veicolare creando così un’enorme isola pedonale dove i commercianti a posto fisso potranno esporre oltre che all’interno del negozio anche all’esterno del proprio negozio la merce in saldo. L’evento sarà infatti una giornata di lancio dei saldi invernali che sarà anche arricchita da bancarelle di antiquariato e un mercatino di eccellenze alimentari e artigianali italiane. Presenti anche ambulanti con diverse proposte merceologico, nonché tantissime attrazioni per i bambini. Quindi gonfiabili, trucca bimbi, la musica e l’allegria del gruppo gli “Sciancalassi” e simpatiche befane che distribuiranno caramelle e dolciumi ai più piccini. Nella stessa giornata presso la chiesa di S. Maria Maddalena (“città alta”) si svolgerà il tradizionale “Concerto d’Epifania”, con il soprano Melissa Briozzo e Andrea Verrando all’organo. In programma brani della tradizione Natalizia, Frescobaldi, Bach (ore 16). Domenica 7 gennaio andrà in scena “Viva viva la Befana!”, la nona produzione del Teatro Helios e l’Associazione Traumerei- Accademia della Musica di Bergamo. Lo spettacolo, dedicato ai bambini e agli adulti che non vogliono perdere la capacità di sognare, alternerà brani eseguiti al pianoforte dal M° Locatelli e tratti dalla tradizione natalizia con letture e poesie anche tratte dal repertorio classico (Rodari, Cardarelli, Pascoli) sulla figura della simpatica vecchietta con la scopa (ore 16.30 – ingresso libero)

Cervo. Sabato 6 gennaio in piazza Castello si festeggia la Befana con l’asinella Margherita. I bambini potranno accarezzare e guidare l’asinella e grandi e piccini potranno gustare il tradizionale “Pan fritu” , e naturalmente non mancheranno caramelle e cioccolatini (dalle 14.30). A seguire, all’ interno del Castello dei Clavesana, Marino Muratore, insieme all’asinara Bianchin, presenterà il suo libro “ La scuola degli asini”: una fiaba che aiuta a riflettere sulla bellezza di essere asini e dove una delle protagoniste del racconto è proprio l’ asinella cervese Margherita (ore 16.30). Domenica 7, all’ interno del c Bastione di Mezzodì verrà presentato il reading teatrale “Perchè non vadano mai via, storie minime di un paese di mare”: storie di mare e di pescatori dei borghi liguri, pazientemente raccolte da Emilio Grollero (ore 15.30)

Diano Marina. Sabato 6 gennaio, presso la sala consiliare del Comune, nell’ambito della terza edizione della rassegna “Natale musicale Dianese”, organizzata dall’associazione Amici della musica del Golfo Dianese, andrà in scena lo spettacolo “Quando la TV era in bianco e nero, le canzoni popolari”: divertente performance dedicata alla canzone popolare e d’autore (ore 16.30). Al Marm “Favole al Museo”, laboratorio ludico-didattico per bambini di età fino a 10 anni (ore 10). Domenica 7 concerto natalizio di musica sacra a cura del Coro polifonico Pietrese diretto da Paolo Gazzano presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate (ore 15.30).

Diano Castello. Sabato 6 gennaio nella suggestiva cornice del Teatro Concordia andrà in scena il concerto dal titolo “A Christmas Carol. Le più belle melodie natalizie” (ore 15)

Dolceacqua. Sabato 6 gennaio la Befana (ore 14.30) arriverà nel paese dei Doria donando caramelle a grandi e piccini. Per l’occasione, in piazza Mauro sono stati allestiti giochi in legno ludici e gonfiabili. Chiude la giornata di festa il coro Gospel Choire con la “Family band” che si esibirà con un concerto aperto a tutti in forma gratuita (ore 16). Domenica 7 gennaio nella sala polivalente (accesso da piazzale San Filippo), si terrà il consueto spettacolo per i bambini a chiusura del periodo delle festività natalizie, “I sogni son desideri: tra teatro e magia arriva il cugino della Befana” (ore 16). L’iniziativa è del centro culturale e ricreativo di Dolceacqua, in collaborazione con il Comune. Come sempre vi saranno animazione, giochi, truccabimbi e al termine tanti dolci. Già dalle 14 strani personaggi si aggireranno per il paese alla ricerca dei bambini per poi raggiungere la sala polivalente e iniziare lo spettacolo. Animazione e spettacolo a cura dell’associazione Teatro dei Mille Colori.

Imperia. Sabato 6 gennaio, a Oneglia, sotto i portici di via Bonfante, esposizione di oggettistica artigianale ed enogastronomica con prodotti da varie regioni italiane. Per la gioia dei più piccoli, arriveranno poi Pilù, la Befana trucca bimbi e i trampolieri Jessica e Pedro che distribuiranno caramelle a tutti i bambini. Il 7 gennaio arriverà invece la Topolino che sarà disponibile per fare tanti selfies. Non mancheranno spettacoli con il performance-man Squilibrio e la trampoliera Jessica. Sempre sabato presso la Biblioteca Civica Leonardo Lagorio avrà luogo “Arriva la Befana”, appuntamento dedicato ai più piccoli. L’evento, organizzato dal Comune di Imperia con l’associazione l'”Arte del creare” prevede disegni, letture e kamishibai per tutti i bambini dagli 0 ai 10 anni (dalle 16 alle 18)

Ospedaletti. Sabato 6 gennaio in corso Regina Margherita “Cose d’altri tempi” mercatino dell’antiquariato della Belle Epoque (dalle 8 alle 18). Nel pomeriggio a “La piccola”, via Malta 1, “La dolce Befana”, incontro con i più piccoli (dalle 15) e a seguire proiezione del film “I baby sitter” di Giovanni Bognetti (ore 16). Sempre a “La piccola”, domenica 8 concerto dell’Atelier della musica di Ospedaletti “Musica da vedere – colonne sonore di film” (ore 16.30)

San Bartolomeo al mare. Sabato 6 gennaio, mentre gli arcieri si daranno appuntamento nella palestra delle scuole medie (in piazza dei Caduti) per contendersi il 25° “Trofeo indoor dell’Epifania” che si protrarrà fino al giorno seguente, domenica 7, le Befane si raduneranno sul lungomare delle Nazioni per cimentarsi nel consueto tuffo in mare, non prima di essersi fatte trasportare sul “Carro delle Befane”, accompagnate dal giocoliere Squilibrio (ore 10). A seguire (dalle 14.30), un programma intenso di eventi, con baby-dance, sfilata delle Befane, spettacolo con Squilibrio, Fortunello, Mirtilla e Marbella, dimostrazione di salvataggio in mare e, in chiusura, il consueto “Falò della Befan”a. La giornata è organizzata dal Civ “Le vie del cuore”, con la collaborazione del circolo culturale “Cà de Pujò” e dei “Due clown di passaggio”

Sanremo. Sabato 6 gennaio in piazza Colombo grande “Festa della Befana”con i Lions Club Sanremo e i vigili del fuoco che distribuiranno a tutti i bambini presenti calze piene di dolci (ore 16.30). Le vie del centro città saranno invece animate dalla parata musicale della banda “Canta e Sciuscia” (ore 17). Nella chiesa Valdese, invece, concerto “Giovane Orchestra Note Libere” , in una formazione dedicata agli strumenti ad arco, chitarre e tastiere. Per l’occasione si uniranno ai giovani musicisti sanremesi anche alcuni studenti piemontesi che hanno frequentato uno stage insieme all’Orchestra (ore 17). Conclude la giornata dell’Epifania nella città dei fiori lo spettacolo “La sciantosa – Ho scelto un nome eccentrico” con Serena Autieri, al Teatro dell’Opera del Casinò (ore 21.15 – ingresso a pagamento). Domenica 7 a Villa Ormond, la seconda edizione di Floriseum Sanremo “Concorso Bouquet Festival di Sanremo” (dalle 10). Nel pomeriggio al Teatro dell’Opera del Casinò, sesta edizione di “Swing corner of Christmas”, dove, grazie a Freddy Colt e alla sua orchestra, “Swing kids”, che proporranno lo show “Varie… età dello swing”, lo swing italiano incontrerà la teatralità in una sorta di musical

Vallecrosia. Sabato 6 gennaio la Befana arriva sulla pista di pattinaggio allestita presso il solettone sud in via Cristoforo Colombo. Insieme ai suoi aiutanti regalerà dolciumi e cioccolata calda a tutti per un pomeriggio all’insegna del divertimento. Evento organizzato dalla pro loco Città di Vallecrosia, in collaborazione con il Comune (ore 14.30)

Ventimiglia. Sabato 6 gennaio tutti i bambini sono invitati allo spettacolo “Storie di Natale” con le marionette di Maurizio Lupi che si terrà ai giardini Tommaso Reggio (in caso di maltempo presso la palestra ex Gil di via Chiappori – ore 16)