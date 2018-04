Badalucco, da ECUservice arriva il nuovo banco prova potenza Rotronics

Badalucco. Grande inaugurazione sabato 13 gennaio alle 10.30 presso Officina Oliva di via Privata N.S. della Neve a Badalucco.

Alla presenza di autorità locali e regionali nonché degli appassionati di motori sarà presentato il nuovo banco prova potenza di Rotronics, novità di fine 2017.

Si tratta di una tecnologia unica in Liguria e nella parte di territorio francese fino alla città di Cannes, frutto di un investimento economico e tecnologico importante per Officina Oliva, situata nell’entroterra imperiese.

Prodotto dalla azienda leader in Europa per la realizzazione di banchi prova potenza e motore, la francese Rotronics, il banco prova potenza di ECUservice è uno strumento di misura progettato per il rilevamento delle caratteristiche dei motori come potenza, coppia motrice e consumi.

Si tratta di un “banco prova potenza” mono rullo 4×4 frenato e vincolato, capace di misurare oltre 1200cv e di raggiungere una velocità massima di oltre 400 km orari. Le performance vengono monitorate in tempo reale e gestite attraverso i software più avanzati. Il tutto in una sala completamente insonorizzata e perfettamente climatizzata, capace di ricreare e garantire le giuste condizioni di misura.

In occasione dell’inaugurazione saranno effettuate dimostrazioni del funzionamento del banco prova potenza con auto sportive direttamente dal Principato di Monaco.

ECUservice è un’ azienda specializzata nell’elaborazione e riparazione centraline elettroniche del settore automotive basata su di una forte passione per il mondo dei motori ed i sistemi di gestione elettronica. Dispone di tutte le attrezzature Bosch per la diagnosi computerizzata applicata ai sistemi più evoluti. Grazie a studi molto approfonditi di elettronica ed un percorso formativo presso la Tec Bosch training offre un servizio professionale e certificato sulla maggior parte dei sistemi di iniezione. Sono frequenti gli investimenti per mantenere l’azienda al passo con le tecnologie più avanzate. Il livello qualitativo delle modifiche viene mantenuto al massimo grazie ad un reparto ricerca e sviluppo interno alla sede, che verifica e analizza ogni singola modifica in base alla richiesta del cliente ed alla tipologia di propulsore.