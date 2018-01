Babalucco, coppia di anziani coniugi ubriachi spara in casa: intervengono i carabinieri

Badalucco. Non è mai troppo tardi per far danni e baldoria. Ne sanno qualcosa due anziani coniugi torinesi, da qualche tempo trasferiti nel borgo della Valle Argentina. La notte appena trascorsa, verso le 4 , uno dei due ha esploso un colpo di pistola semiautomatica 7.65 contro il soffitto della propria abitazione.

Non si è trattato di una lite domestica, come spiegheranno poi ai carabinieri intervenuti, bensì di una nottata di festeggiamenti alcolici degenerata con un lo sparo. I militari, che hanno poi denunciato per irregolarità sulla custodia dell’arma uno dei due coniugi, hanno infatti ritrovato i due visibilmente alticci e con diverse bottiglie di alcolici semivuote sul tavolo della sala.