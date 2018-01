Avvistare la Corsica dalla provincia di Imperia: un sito internet dice quali sono i posti migliori

Sono tanti gli avvistamenti della Corsica, da coste e monti della nostra provincia in queste fredde e terse mattinate d’inverno. Ma dov’è il punto migliore da quale osservare l’isola. Tanti appassionati di panorami e fotografia saranno felici di saper che , da un anno a questa parte, c’è un sito internet generatore di panorami che mappa i luoghi dai quali un certo punto prescelto è visibile. L’indirizzo del sito è: www.heywhatsthat.com

Secondo quanto scrive un utente Facebook sulla pagina “Corsica, l’isola che non sempre c’è”: “Scegliendo il Monte Cinto, si ottengono i punti di osservazione da cui la Corsica risulta in teoria avvistabile. Ovviamente le Alpi Apuane, Liguri e Marittime sono le postazioni privilegiate ma ne esistono anche altre meno intuitive, ad esempio la cima del Liskamm (Alpi Pennine, 4527 m, grosso modo tra Gressoney e Zermatt) nonchè alcune alture dell’Appennino abruzzese (versante ovest del Monte Velino, non distante da L’Aquila). La visibilità si estende anche a Sud in Sardegna (Supramonte di Oliena, Nuoro). Questi luoghi lontani sono da intendersi come orizzonte ultimo, confine incerto tra visibile e invisibile dove l’astrazione geometrica si arrende alla gassosa opacità della atmosfera. L’applicazione produce anche l’immagine della traiettoria curvilinea dei raggi luminosi che dalla vetta raggiungono l’occhio dell’osservatore. La seconda figura rappresenta il cammino ottico che unisce il Monte Cinto al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia (Un dettaglio tecnico: l’applicazione assume condizioni meteo standard con coefficiente di Gauss pari a 0.14 per tenere conto degli effetti rifrattivi)”