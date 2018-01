Aumenta il pedaggio autostradale in Francia, l’Autorità transalpina per strade e ferrovie: “Superano il livello legittimo”

Cattive notizie per gli automobilisti che si recano nella vicina Francia. Come annunciato, secondo quanto riporta Nice Matin, dal 1 ° febbraio, i pedaggi autostradali aumenteranno dall’1,03 al 2,04% a seconda dei gestori, che oltralpe sono privati.

L’aumento, calcolato in relazione al tasso di inflazione (in Francia) misurato il 1 ° ottobre 2017, riguarda le autostrade delle tre reti principali Vinci, Sanef e APRR. Secondo queste società, l’aumento è giustificato da un recupero sull’innalzarsi dell’affitto richiesto dallo Stato francese (da 200 a 300 milioni di euro) e dall’incremento del costo del lavoro.Questo aumento sarà ancora più marcato (dal 3% al 4%) sulle reti stradali secondarie.

Tuttavia, secondo l’Autorità per la regolamentazione delle attività ferroviarie e stradali (Arafer), “gli aumenti dei tassi di pedaggio previsti superano il livello giusto che sarebbe legittimo far sopportare agli utenti”.

In un decennio, il prezzo dei pedaggi sulle strade francesi è aumentato di quasi il 20%. In un sondaggio pubblicato quest’estate, 60 milioni di consumatori hanno rivelato che i pedaggi per 28 sezioni principali su 29 erano aumentati ben al di sopra dell’inflazione.

Secondo i dati dell’Autorità per l’esercizio ferroviario e stradale (Arafer), le società concessionarie autostradali hanno realizzato un fatturato di 9,8 miliardi di euro nel 2016.