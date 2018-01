Aspettando la Befana: a Vallecrosia musica, sapori, arte e fattorie didattiche

Vallecrosia. Il 5 gennaio, dalle 10 alle 19, sul Lungomare Guglielmo Marconi si terrà “Aspettando la Befana: Musica, Sapori, Arte e Fattorie Didattiche”.

Per l’occasione vi saranno cooking show, mercatini e ovviamente la Befana in carrozza. L’evento è organizzato dagli amici del Lungomare di Vallecrosia. Per i più piccini vi sarà anche la possibilità di fare un giro in pony.

Per info: +39 342 7232034