Arriva la tempesta “Eleanor” con raffiche fino a 130 km/h: Alpi Marittime e Costa Azzurra in allerta arancione

Il dipartimento francese delle Alpi Marittime e il Principato di Monaco sono oggi in allerta arancione per vento forte. Il Var, è in allerta gialla. Dopo Carmen – secondo quanto riporta Nice Matin – la tempesta Eleanor ha colpito la Francia e la Costa Azzurra.

Il fenomeno del vento molto violento si manifesterà dalle 12 alla mezzanotte. Le raffiche soffieranno con velocità dai dai 100 ai 130 chilometi all’ora: in particolare sui rilievi alpini e sul paese di Grasse a partire da metà giornata. Le zone costiere saranno meno colpite dal vento, tranne la sera nella pianura di Cannes. Il vento si indebolirà alla fine della giornata ma resterà forte a Grasse. Avverte Météo France: “Le interruzioni dell’elettricità e del telefono potranno influenzare le reti di distribuzione per periodi relativamente lunghi, i tetti e i comignoli potranno essere danneggiati, i rami degli alberi potranno rompersi e i veicoli sono a rischio spostamento.

Anche Monaco sarà colpita da queste forti raffiche. Il governo del principe raccomanda di prendere le necessarie precauzioni per evitare cadute accidentali di oggetti nonché una maggiore vigilanza durante i viaggi in mare.