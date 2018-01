Arma di Taggia, open day all’istituto “Colombo”

Arma di Taggia. Mercoledì 17 gennaio, dalle 14.30 alle 18, la sede di Arma di Taggia (situata in via San Francesco presso le ex Caserme Revelli) dell’Istituto “Colombo” propone un pomeriggio di “Scuola Aperta” volta all’orientamento dei ragazzi di terza media. In quest’occasione sarà possibile iscriversi direttamente a uno dei corsi disponendo di carta d’identità (di genitore e figlio), fornendo i codici fiscali (di genitore e figlio), e un indirizzo email di riferimento. Le iscrizioni si potranno fare, oltre che autonomamente da casa, anche presso la scuola la mattina dal lunedì al venerdì.

Insegnanti e studenti della scuola saranno ben lieti di accogliere i visitatori e illustrare gli indirizzi di studio presenti nonché fornire materiale utile per l’orientamento dei ragazzi che si apprestano a prendere una decisione importante per la loro vita: dove proseguire gli studi.

La sede di Arma di Taggia dell’Istituto “Colombo” propone tre indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing tradizionale (ex ragionieria), Amministrazione Finanza e Marketing con opzione sportiva (dove ci sono 4 ore settimanali di scienze motorie invece di 2 e vari progetti sportivi, tra i quali i corsi per bagnino, arbitro di calcio, pallavolo e atletica) e infine il Liceo Scientifico Sportivo, unico in provincia.

Così il prof. Dario Daniele, referente per l’orientamento della sede di Arma di Taggia: “La nostra scuola si distingue da sempre per la sua vocazione ‘sportiva’, ma in realtà è frequentata anche dagli studenti che intendono seguire l’indirizzo tradizionale. Riteniamo di essere uno staff di docenti affiatato, da sempre con un ottimo rapporto con i nostri alunni, e cerchiamo di proporre un’offerta formativa seria e interessante, ricca di progetti e di innovazione. Abbiamo rapporti costruttivi con varie associazioni sportive del territorio con cui collaboriamo attivamente da molti anni. Molti nostri studenti sono diventati campioni sportivi nazionali e hanno anche partecipato alle ultime olimpiadi di Rio ottenendo medaglie. Invitiamo pertanto i ragazzi delle terze medie e i loro genitori a visitarci per conoscerci meglio e valutare questa affascinante possibilità di studio”.