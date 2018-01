Antifascismo, M5S: “Toti non vuole affrontare il tema e presta il fianco all’odio e all’intolleranza dell’ultradestra”

Liguria. “La Giunta Toti non perde occasione per mostrare il suo vero volto e rifiuta assurdamente di anticipare in Aula il tema, importante e attualissimo, della cultura antifascista, messa a dura prova in questi giorni da ripetuti episodi di intolleranza ed estremismo.

Per questa ragione, come M5S Liguria, abbiamo deciso di ritirare la maggior parte delle nostre iniziative d’aula, in modo da permettere di arrivare quanto prima all’Ordine del giorno sulla promozione della cultura antifascista.

Oggi più che mai dobbiamo tenere altissima l’attenzione sul rischio di una nuova ondata xenofoba che pretende di riscrivere la storia, in nome di ideologie che rappresentano una delle pagine più buie della storia del nostro paese. E il prossimo 3 febbraio scenderemo in piazza a Genova per ribadire ancora una volta i valori repubblicani della nostra città, medaglia d’oro per il valore militare, che alla causa della liberazione ha pagato un prezzo altissimo.

Con la sua totale assenza di sensibilità sul tema, Toti presta il fianco politico al peggior fanatismo dell’ultradestra e contribuisce ad alimentare un clima di odio e di intolleranza” - afferma il MoVimento 5 Stelle Liguria.