Andrea, malato di Sla non si arrende e lancia l’appello a Baglioni: “Sogno il Festival”

Sanremo. Andrea, in arte DJ Fanny, 30 anni, è immobile nel suo letto. La Sla lo tiene in scacco da cinque anni. Ma lui non si arrende ed ha un grande sogno nel cassetto: andare al Festival di Sanremo per “suonare la sua musica di speranza”.

Lui vive ad Ales, un piccolo paese al centro della Sardegna e vorrebbe salire sul palco dell’Ariston che si prepara alla kermesse canora più importante dell’anno. La musica, da cinque anni, scandisce le sue giornate. Grazie a un puntatore oculare riesce a mixare i vari brani, inserendo, tra i successi dance e hip hop, anche qualche canzone sarda.

Resta in contatto col mondo con i social e con Whatsapp con una missione importante: combattere la Sla. I messaggi sulla sua bacheca si susseguono giorno dopo giorno: “Caro Andrea, anche tu sei un eroe, stai facendo un gran lavoro e ci stai mettendo l’anima per sensibilizzare le persone sulla lotta contro la bastarda (SLA).. continua così campione”.

Lotta e sogna tanto da rivolgere un appello al nuovo direttore artistico del Festival Claudio Baglioni. Andare a Sanremo gli consentire di far ascoltare la sua musica visto che è un dj anche molto seguito ma soprattutto dal palco vorrebbe lanciare il suo inno alla vita perché è convinto che la musica può aiutare tantissimo una persona in difficoltà come lui. Lui, nel frattempo, non si arrende e continua a lottare e sognare il palco sanremese. Ci aveva già provato l’anno scorso. Ci riprova anche quest’anno sostenuto dalla rete che chiede a gran voce che in qualche modo la sua musica arrivi al Festival di Sanremo.