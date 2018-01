Liguria. La protezione civile regionale ha diffuso l’allerta meteo per piogge diffuse diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali.

La scansione oraria e per zone viene, pertanto, così aggiornata:

Zona A: Allerta gialla su tutti i bacini prolungata fino alle 18 di oggi, martedì 9 gennaio

Criticità verde altrove con termine dell’allerta gialla su B e D fissata alle 12 di oggi

Ecco il dettaglio della zona coinvolta dall’allerta:

A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

L’elenco comune per comune è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Situazione: a seguito del fronte che ha interessato la Liguria nelle ultime ore resta una situazione di instabilità che ne rappresenta un naturale “strascico”. Intanto, dalla mezzanotte, sono caduti 55 millimetri di pioggia a Colla Rossa, 54.8 a Passo Ghimbegna, 54.6 a Rocchetta Nervina, 53.2 ad Airole, 52.6 a Verdeggia, 52.4 a Montalto Ligure, 47.8 a Pizzeglio, 45.8 a Triora, 45.2 a Ceriana (dati alle ore 11.15). Si tratta di stazioni tutte in provincia di Imperia. Altrove si segnalano, nelle ultime 12 ore, 38.6 millimetri a Isoverde (Genova) e 31 a Cichero (Genova). Per la giornata di oggi saranno, dunque, possibili ancora precipitazioni e locali temporali con cumulate significative sull’estremo Ponente; è da qui che, solo dal pomeriggio, i fenomeni inizieranno ad attenuarsi. Da segnalare anche i venti meridionali forti con locali raffiche e le mareggiate su tutte le coste in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Di seguito il quadro previsionale per le prossime ore e per i prossimi giorni:

Martedì 9 gennaio - Precipitazioni diffuse e locali temporali, in graduale attenuazione dal pomeriggio a partire da Ponente. Cumulate significative su A. Bassa probabilità di temporali forti su ABCDE con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.

Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) e rafficati su capi esposti e rilievi.

Mare agitato con mareggiate sulle coste per onda formata da Sud, Sud-Ovest in graduale scaduta dal pomeriggio.

Mercoledì 10 gennaio – La persistenza di un flusso umido e instabile dai quadranti meridionali è associata a rovesci o temporali sparsi di intensità moderata, più probabili su BCE.

Giovedì 11 gennaio – Una nuova circolazione depressionaria è associata a precipitazioni sparse e locali rovesci o temporali fino a moderati, in particolare nella prima parte della giornata. Venti in rinforzo fino a localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali su ABD.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

Nelle foto il dettaglio orario dell’allerta e la mappa che rappresenta le cumulate registrate nelle ultime 24 ore in Liguria