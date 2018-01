Sanremo. La ricerca di mercato lanciata da Amaie Energia per trovare i futuri partner che si dovranno occupare della gestione del call center e degli ecopunti, per conto della società pubblica, si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria (sarà poi definitiva) alla Neopolis di Riva Ligure e alla spezzina Ma.Ris.

Nella procedura negoziata – l’affidamento è stato fatto senza gara, com’è possibile per importi sotto la soglia dei 40mila euro – l’azienda guidata dal direttore generale Giorgio Prato aveva invitato alcuni operatori del settore servizi per la pubblica amministrazione. Tra questi la Neopolis ha fatto l’offerta vincente per la gestione di 2 mesi degli ecopunti mentre la Ma.Ris. gestirà il servizio call center per i prossimi 5.

Le cooperative subentreranno nelle attuali gestioni il 15 gennaio. I dipendenti impiegati sono in totale 11: 5 agli ecopunti, 3 al call center e 3 nella distribuzione dei kit del porta a porta, affidata alla Comete srl di Cuneo.

La Neopolis si stava già occupando degli ecopunti e del centralino, quest’ultimo ora guadagnato dalla cooperativa di Santo Stefano Magra, in passato alla ribalta della cronaca del Comune di Chiavari per una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il suo ex presidente Antonio Maria De Giovanni.

L’affidamento, del valore di 35mila euro a servizio, è stato fatto seguendo il criterio del massimo ribasso.

La notizia, non ancora ufficiale, è già circolata in attesa di essere pubblicata sul portale amministrazione trasparente della partecipata pubblica.