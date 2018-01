Allerta arancione, domani scuole chiuse a Imperia, Sanremo e Taggia

Iniziano ad essere emanate le prime ordinanze di chiusura scuole ed edifici pubblici nella provincia, per la giornata di domani lunedì 8 gennaio. In vista dell’allerta meteo arancione, per piogge e temporali, che partirà da domani alle 15 per terminare alle 23.59, tre sindaci hanno preso la decisione.

Si tratta di Carlo Capaci (Imperia), Alberto Biancheri (Sanremo) e Mario Conio (Taggia).

Nel comprensorio della val Nervia, dunque a Dolceacqua, Camporosso ed in tutti i piccoli Comuni che ne fanno parte, le scuole saranno regolarmente aperte fino alle ore 14.

Anche le scuole del comprensorio di Bordighera resteranno aperte fino alle 14, dopodiché gli alunni che solitamente si fermano per il pomeriggio dovranno tornare a casa.

Ventimiglia: gli studenti delle scuole medie e superiori si recheranno a scuola normalmente ed usciranno alle 13 come d’abitudine mentre gli scolari delle scuole primarie e dell’infanzia dovranno uscire alle ore 12,30 per permettere agli scuolabus di riaccompagnare a casa tutti i bimbi prima dell’inizio dell’allerta meteo.

San Bartolomeo. “Insieme agli altri Sindaci dei Comuni del Golfo dianese, decideremo solo domattina se – in funzione degli aggiornamenti dei bollettini meteo e delle disposizioni della Protezione Civile – sarà il caso o meno di far chiudere le scuole anticipatamente. Quindi le scuole di San Bartolomeo al Mare domattina saranno aperte”, lo afferma in una nota il sindaco Valerio Urso.