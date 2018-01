Al via la quarta edizione del “Premio Nazionale di Letteratura Casinò di Sanremo – Antonio Semeria “

Sanremo. E’ aperto il bando di partecipazione alla Quarta edizione del “Premio Nazionale di Letteratura Casinò di Sanremo – Antonio Semeria “ 2018.

Il Premio Nazionale di Letteratura “Casinò di Sanremo -Antonio Semeria”, è giunto alla quarta edizione. Un cammino che ha permesso di avvicinare centinaia di poeti e scrittori e che ha portato alla pubblicazione di 4 libri, a cui si aggiungerà l’opera di Rocco Lentini premiato il 31 luglio 2017 per la sezione “Narrativa Inedita” dalla Giuria Popolare. Cinque opere date alle stampe dalla casa editrice De Ferrai e che sanciscono la grande attenzione del Comitato d’onore e della Giuria Tecnica del Premio Casinò di Sanremo- Antonio Semeria per sostenere nuovi promettenti scrittori.

“ Siamo orgogliosi del nostro Premio Letterario che sta riscuo-tendo molta attenzione da parte di tanti poeti e narratori e che ci permette di rendere il doveroso omaggio ad un illustre sanremese, Antonio Semeria,che tanto si impegnò come Presidente del Casinò per trasferire la sua passione verso le diverse e-spressioni culturali.” – Sottolineano i vertici del Casinò di Sanremo- “ Operando per una sempre più forte affermazione di questo evento culturale, che completa l’offerta aziendale verso il territorio e che consolida la sua immagine, ringraziamo della vicinanza il Comitato d’onore, presieduto da S.E. il signor Prefetto della Provincia di Imperia, dott.sa Silvana Tizzano, che ci onora del suo sostegno. Un grazie sentito alla Giuria tecnica, che per l’edizione 2018 annoverà l’illustre presenza anche del prof. Francesco De Nicola. Il Casinò di Sanremo attende moltissimi elaborati , con la speranza che il premio possa costituire un valido sostegno per nuovi promettenti poeti e scrittori.”

BANDO

Casinò Spa indice la quarta edizione del

“Premio Nazionale di Letteratura Casinò di Sanremo” dedicato alla pro-mozione della scrittura, edita e inedita.

In Casinò di Sanremo ha sempre prestato attenzione alla cultura in tutte le sue forme; già a partire dagli anni trenta si imposero i “Lunedì letterari”, riportati in auge negli anni ’80 dall’allora Presidente della Casa da Gioco Antonio Semeria. Passati al martedì, gli incontri letterari hanno seguito l’evoluzione culturale, attento alle peculiarità locali come al respiro inter-nazionale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse tutte le opere, edite o inedite, a tema libero, o riferite al tema “la magia di un soffio di mare” scritte in lingua italiana secondo le categorie qui riportate:

a) POESIA INEDITA*

Silloge di poesia inedita composta da un minimo di 30 fino ad un massimo di 50 poesie.

b) NARRATIVA INEDITA*

Romanzo, racconto lungo o raccolta di racconti non inferiore alle 100 (cento) cartelle editoriali, fino ad un massimo di 300 (trecento)

c) NARRATIVA EDITA

Romanzo, racconto lungo o raccolta di racconti non inferiore alle 100 (cento) cartelle editoriali, fino ad un massimo di 300 (trecento)pubblicato a partire dal 1°gennaio 2015 da una casa editrice che non abbia cessato l’attività al momento della premiazione.

AVVERTENZE

Non saranno prese in considerazione opere di saggistica, teatrali, graphic novel, fumetti e traduzioni.

Tutti i testi (editi ed inediti) vanno inviati preferenzialmente in formato .pdf all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it; le copie non saranno conservate oltre la premiazione della classe di concorso.

Nell’e-mail a cui andrà allegata l’opera dovrà essere presente (pena la nullità dell’invio): 1- Dati e residenza dell’autore, 2- Contatto telefonico dell’autore, 3 Un breve riassunto dell’opera ed una breve biografia dell’autore. Per le opere edite si potrà inserire le informazioni di contatto dell’Editore in luogo di quelle personali dell’autore.

I testi editi possono presentare l’opera in formato cartaceo, in non meno di 6 esemplari, all’indirizzo:

SEGRETERIA DEL PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA CASINÒ DI SANREMO

C/O CASINÒ DI SANREMO

C.SO INGLESI 18

18038 SANREMO (IM)

Non sono previste tasse di lettura.

L’autore partecipante, inviando l’opera, si impegna a partecipare, a proprie spese – nell’eventualità in cui la propria opera sia semifinalista – alla finale che avrà luogo a Sanremo, in una data che sarà comunicata in seguito dall’organizzazione.

SCADENZE

POESIA INEDITA

gli Autori delle opere partecipanti dovranno spedire l’elaborato entro il 31/04 2018 (fa fede la data di ricevimento dell’e-mail completa di allegato e di presentazione), all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it

NARRATIVA INEDITA

gli Autori delle opere partecipanti dovranno spedire l’elaborato entro il 31/06/ 2018 (fa fede la data di ricevimento dell’e-mail completa di allegato e di presentazione), all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it

NARRATIVA EDITA

gli Autori delle opere partecipanti dovranno spedire l’opera entro il 31/06 2018 (fa fede la data di ricevimento dell’e-mail completa di allegato e di presentazione), all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it

SVOLGIMENTO

Ad insindacabile giudizio la giuria tecnica individuerà il terzetto finalista per ogni categoria di concorso** (poesia inedita, narrativa inedita e narra-tiva edita).

I finalisti presenteranno la loro opera all’interno dei Martedì Letterari***, prestigiosa rassegna culturale, già sostenuta dalla Medaglia del Presidente della Repubblica. Poiché la presenza alla giornata di votazione è necessaria alla presentazione dell’opera , l’elabortato del finalista assente (anche per giustificato motivo) viene squalificato e sostituito.

La giuria popolare dei Martedì Letterari appositamente creata tra gli affe-zionati frequentatori selezionerà con votazione a maggioranza a scrutinio segreto le opere vincitrici.

PREMI E PREMIAZIONE

sezione poesia inedita

Primio premio: pubblicazione del libro ad opera della casa editrice De Ferrari –Genova

Secondo: targa

Terzo: targa

sezione narrativa inedita

Primio premio: pubblicazione del libro ad opera della casa Editrice De Ferrari –Genova

Secondo: targa

Terzo: targa

Sezione narrativa edita

Primo premio: targa, diploma e presentazione dell’Opera nei Martedì Letterari

Secondo: targa

Terzo: targa

Per tutte le sezioni non sono previsti ex aequo; in caso di parità il presi-dente della giuria tecnica, in accordio con il segretario del premio si riser-vano di decidere l’ordine di precedenza.

La giuria si riserva la facoltà di concedere menzioni, e premi speciali.

Le date in cui si svolgeranno le premiazioni saranno comunicate agli autori ed alle case editrici in seguito, anche tenendo in considerazione delle manifestazioni cittadine, al fine di dare maggior risalto al premio ed ai suoi partecipanti.

AVVERTENZE

* per libro inedito si intende mai pubblicato in cartaceo o in formato elettronico, né su piattaforme digitali gratuitamente, né auto-pubblicato su piattaforme digitali ovvero messo in vendita privatamente o conto terzi, né stampato da un tipografo al fine di essere venduto.

** la giuria tecnica può decidere, stante la qualità o l’insufficienza di materiale inviato di non procedere alla premiazione per una o più categorie di concorso.

*** la manifestazione dei “Martedì Letterari” non necessariamente si svolge nel giorno di martedì, né il teatro del Casinò di Sanremo (che è pure è sede abituale) è l’unica sede possibile.

Segretario generale del premio Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa e Cultura della casa da gioco.

m.taruffi@casinosanremo.it.

Comitato d’onore

Il Comitato d’onore del Premio è così composto: Presidente S.E. Il signor Prefetto di Imperia, Dott,sa Silvana Tizzano, il Presidente del Tribunale di Imperia, Dott. Edoardo Bracco, il signor Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, Il signor Con-trammiraglio Giovanni Pettorino, l’assessore Regionale alla Cultura, Dott.sa Ilaria Cavo, l’Assessore Regionale al Turismo Gianni Berrino, l’Assessore al Turismo e Cultura di Sanremo, Dott. Marco Sarlo , il Cda del Casinò di Sanremo composto dal Presidente, Dott. Massimo Calvi, consiglieri Avv. Elvira Lom-bardi e Olmo Romeo, Vicepresidente di Federgioco e compo-nente di Eca e dal Direttore Generale Ing. Giancarlo Prestinoni.

Presidente onorario del Premio, il Prof. Francesco De Nicola, docente di Letteratura Contemporanea all’Ateneo genovese.

La giuria tecnica è così formata: Presidente Dott. Matteo Moraglia, editore Leucotea, storico. Membri: Prof.sa Elisa Rosa Giangoia, docente, scrittrice, saggista, Dott. Michele Mar-chesiello, scrittore e magistrato, Rag. Paola Monzardo, com-mercialista, Dott. Marco Mauro, medico chirurgo, Dott. Fa-brizio De Ferrari, giornalista ed editore, Dott.sa Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco, Segretario Generale del Premio.