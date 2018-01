Afflussi record negli ospedali della Riviera, l’influenza mette tutti ko

Imperia. L’influenza continua la sua corsa e mette a letto tantissimi imperiesi, ma anche turisti. In ospedale si cerca di gestire l’emergenza al meglio visto che i medici di base sono ancora in ferie per le feste di Natale.

Il picco influenzale, come detto più volte, si è presentato prima delle previsioni: sovraffollamento di malati, ambulanze in coda, attese oltre le 6 ore, da Genova a Sanremo, da Lavagna a Imperia, la situazione è critica.

Per i medici “quest’anno alla classica sindrome influenzale si sono aggiunti alcuni virus che causano fastidiosi problemi gastro-intestinali. Il risultato è un numero crescente di imperiesi con problemi di salute”. Per chi non si è sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale (la campagna di vaccinazioni si è chiusa il 31 dicembre con circa 56 mila vaccini acquistati dall’Asl) è importante seguire alcune regole base che posso aiutare a combattere il virus: lavarsi le mani spesso, coprirsi la bocca con un fazzoletto quando si starnutisce o tossisce e in particolare restare a casa quando si presentano i sintomi dell’influenza per evitare il contagio di altre persone.

La situazione che è diventata un caso politico con il Pd che da una parte accusa la giunta regionale di impreparazione chiedendo le dimissioni del commissario di Alisa, Locatelli, e dall’altra l’assessore Sonia Viale che garantisce che “il sistema ha retto”.