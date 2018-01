Aeroporti Genova e Nizza, con Ryanair bagagli a mano solo per imbarchi prioritari

Nizza. Da lunedì prossimo 15 gennai solo i clienti con imbarco “Prioritario” potranno portare 2 bagagli a mano sull’aereo. Gli altri clienti potranno portare in cabina la borsetta, mentre il bagaglio più grande sarà collocato in stiva (gratis) al gate d’imbarco. Situazione che interessa anche coloro che partono dagli aeroporti di Nizza e di Genova.

Sembrava non sarebbe mai arrivato, ma ora la compagnia aerea ha deciso di cambiare rotta, almeno per quanto riguarda i bagagli. Con un tweet sui suoi profili ufficiali la compagni di aerei low-cost ha comunicato la novità nella gestione dei bagagli.

Per velocizzare i tempi di imbarco o magari per dare una sterzata alle entrate, soltanto chi sborserà qualche euro in più potrà portare sull’aereo due bagagli, per tutti gli altri ci sarà la stiva gratuita. E se in molti potrebbero storcere il naso, la consolazione è che potrebbero non esserci più ritardi, speriamo di non dovere aspettare troppo al rullo delle valigie per riceverlo indietro.