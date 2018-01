Sanremo. Si è rinnovato questa mattina con la firma dei presidenti Enrico Meini e Walter Lagorio l’accordo tra Confartigianato Imperia ed Unogas Energia S.p.A., azienda leader nel settore di fornitura di gas naturale ed energia elettrica.

Unogas Energia S.p.A., grazie alla convenzione stipulata, si conferma partner delle imprese associate a Confartigianato Imperia, per garantire non solo la convenienza e la trasparenza delle proprie tariffe, ma soprattutto per mettere a disposizione competenza ed assistenza in campo energetico.

I principali vantaggi offerti dall’accordo perle imprese associate a Confartigianato Imperia sono:

Tariffe esclusive sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale

Ufficio dedicato La struttura commerciale di Unogas offre ad ogni singolo associato un referente commerciale dedicato, che su appuntamento, direttamente presso gli uffici della Confartigianato garantirà la consulenza gratuita sui consumi energetici e le tariffe applicate dai fornitori attuali, oltre a formulare la migliore offerta in accordo alle singole necessita.

La struttura commerciale di Unogas inoltre mette a disposizione la propria competenza perla verifica dei requisiti, l’istruzione e la gestione delle pratiche presso l’Agenzia delle Dogane, perla corretta applicazione delle accise sul gas naturale.

Unogas Energia S.p.A. – La libertà di scegliere Gas Luce e Servizi

Unogas Energia S.p.A, con sede operativa a Taggia, nasce nel 2003, in seguito alla liberalizzazione del mercato, ed è uno dei primi operatori privati ad ottenere dal Ministero delle Attività Produttive l‘autorizzazione alla vendita di gas naturale sull‘intero territorio nazionale. Nel 2008, per arricchire la propria offerta, Unogas aggiunge la divisione dedicata all‘energia elettrica, rendendo possibile l‘attivazione delle forniture dual fuel.

I| 2015 ha segnato una svolto importante nello sviluppo del Gruppo, che ha incrementato la propria attività attraverso l’acquisizione di altre quattro importanti società di vendita operanti da tempo sul mercato italiano, raggiungendo in questo modo il notevole traguardo di 110.000 utenze attive in 95 Capoluoghi di Provincia e 2.500 Comuni.

Ad oggi il Gruppo Unogas Energia S.p.A, dopo 15 anni di attivitò, rappresenta uno dei principali operatori a capitale interamente privato con la vendita di 765 milioni di metri cubi di gas e 1.010 gigawattora di energia elettrica nel 2017 e riconosce che il successo ottenuto è il frutto di una gestione operativa sicura, di investimenti mirati e soprattutto dell’attenzione quotidiana prestato alla qualità del servizio offerto al Cliente.

La differenza del servizio offerto dal Gruppo Unogas Energia trova la sua base nell’attenzione che da sempre è stata rivolta alla cura del Cliente che, per l’intera durata contrattuale, può contare sul supporto di un Referente Commerciale dedicato oltre che sulla disponibilità del Servizio Clienti, che risponde al n° verde 800.089.952, attivo dal lunedì al venerdì.

La gestione quotidiana delle esigenze del Cliente è una priorità, per questo il nostro call center e organizzato in modo tale da evitare le lunghe attese previste dai soliti risponditori automatici, grazie alla presenza di consulenti specializzati operativi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.

Nell’ottica di instaurare relazioni durature con gli Utenti, il Gruppo Unogas ha investito molto sulla ricerca di Personale qualificato, in grado di fornire le migliori soluzioni in campo energetico, garantendo la diffusione territoriale di Sedi commerciali regolarmente presidiate, situate nelle maggiori città italiane: Genovo, Torino, Milano, Novara, Verona, Bologna, Livorno, Roma, Napoli e Perugia, oltre alle numerose Agenzie affiliate. il Gruppo Unogas è presente in 19 regioni con 28 uffici periferici.

Personalizzare un servizio apparentemente standard è possibile attraverso la costruzione di rapporti di collaborazione duraturi e consolidati nel tempo, perché la vera convenienza per il Cliente consiste proprio nella possibilità di ricevere un’offerta che si adegui quanto più possibile alle proprie esigenze.

“ASSOCIARSI CONVIENE”

Con circa 1400 imprese associate in provincia di Imperia, la Confartigianato si pone come punto di riferimento per il mondo artigiano dell’estremo ponente ligure. Forte di una storia di oltre 70 anni, a testimonianza di un importante radicamento sul territorio, la Confartigianato assiste le imprese per l’avvio attività, l’accesso ai mercati esteri (Francia e Monaco), l’attività sindacale, la sicurezza sul lavoro, i corsi di formazione ed i seminari tecnici per le varie categorie. Fondamentale l’assistenza per l’accesso al credito e la ricerca di finanziamenti agevolati, per i vari adempimenti in materia di ambiente, e per la tenuta di paghe e contabilità con l’ufficio fiscale.

Confartigianato persone fornisce assistenza attraverso il patronato per le pratiche pensioni, infortuni, maternità, successione, lo sportello Caaf fiscale, l’assistenza medica con San.Arti, gli eventi di carattere sociale con l’Anap Pensionati, e di carattere benefico, culturale e sportivo per i circoli ricreativi con l’Ancos. La Confartigianato è inoltre sportello Mepa ed ha avviato un importante percorso di affiancamento alle imprese nella sfida all’innovazione tecnologica digitale.

Anche nel 2018 sono poi numerose le opportunità derivanti dalle Convenzioni offerte ai tesserati Confartigianato. Gli accordi, stretti con aziende nazionali e locali, riservate ai titolari delle imprese associate e ai loro familiari, forniscono opportunità esclusive e vantaggi diretti sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tempo, e individuazione delle migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato. A disposizione dei tesserati ci sono Convenzioni per acquisto di beni e servizi, e tariffe agevolate su luce/ gas con l’accordo con Unogas Energia.

Per maggiori informazioni sull’attività della Confartigianato è possibile telefonare al numero 0184/524501, recarsi presso la sede principale in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo (0 negli altri uffici in provincia) oppure inviare una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it