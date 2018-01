A Ventimiglia un incontro su “La Dieta mediterranea”

Ventimiglia. Nell’ambito del programma di attività sociali ‘Corsi & Percorsi’ dell’Associazione Tempo Libero di Coop Liguria, la Sezione Soci di Ventimiglia organizza un incontro pubblico dal titolo ‘La Dieta mediterranea’, a cura della dottoressa Federica Leuzzi, dietista, presso l’IRCCS – A.O.U. San Martino IST di Genova, nel reparto di Dietetica e Nutrizione Clinica. L’iniziativa si terrà sabato 13 gennaio, alle 16, nella Sala della Biblioteca Civica Aprosiana di Piazza Bassi 1.

Con il nuovo anno, riprendono anche le attività della Sezione Soci Coop di Ventimiglia e torna anche il tradizionale appuntamento con il benessere e le buone abitudini alimentari per vivere meglio e in salute a partire dalla tavola. La tematica proposta è di grande attualità, essendo allergie e intolleranze alimentari molto diffuse; inoltre si sta diffondendo la credenza che ci sia una correlazione tra questi disturbi e l’aumento del peso corporeo.

L’ipotesi che sovrappeso e obesità siano conseguenza di una presunta condizione di allergia o intolleranza alimentare ha reso molto popolari le diete cosiddette ‘di esclusione’ come terapia per la riduzione del peso. Con l’accesso al web e ai social network, il diffondersi di queste credenze sta assumendo dimensioni preoccupanti. Pur in assenza di riscontri scientifici, negli ultimi anni si è assistito a un’enorme diffusione di regimi alimentari restrittivi basati su test diagnostici di intolleranza alimentare.

Durante l’incontro, l’utilizzo di aggiornata documentazione scientifica permetterà di offrire un quadro completo sullo stato delle attuali conoscenze, illustrando analogie e differenze tra allergie e intolleranze alimentari e la loro relazione con sovrappeso e obesità.

Saranno inoltre fornite alcune ricette bilanciate, ricche di proprietà nutritive e adatte anche a soggetti con allergie e intolleranze, senza rinunciare al piacere della tavola. L’incontro si concluderà con un rinfresco; la partecipazione è libera e gratuita.