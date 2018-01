A Vallecrosia il secondo incontro di “Parlare d’amore ai figli” con don Luigi Epicoco

Vallecrosia. Mercoledì 10 gennaio, dalle 20.45 alle 22, nel teatro della parrocchia di San Rocco si terrà il secondo incontro di “Parlare d’amore ai figli”, incontro con don Luigi Epicoco.

“Accompagnare i propri figli alla scoperta dell’amore, del loro corpo e della loro sessualità non è facile, perciò non si sa da dove partire. Per questo motivo l’incontro è dedicato ai genitori e a chi li affianca nell’opera educativa – spiega don Robu – Sostengo questo incontro imperdibile con un ospite d’eccellenza: don Luigi Epicoco, noto a molti per essere apparso in televisione, come per esempio nella trasmissione di “Nemo” su Rai 1. E’ un profondo conoscitore del mondo giovanile, è uno scrittore e un teologo, che attira per il modo fresco ed inusuale di affrontare i nostri tempi. Tutti sono invitati a partecipare”.