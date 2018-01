A Vallecrosia il “Giallo d’Autore” con Fabio Bergamaschi

Vallecrosia. Le manifestazioni del periodo natalizio di Vallecrosia si concluderanno questo pomeriggio alle 16,30, presso la Sala Polivalente comunale di via Colombo solettone sud, con la presentazione del libro giallo “Delitti inquietanti”.

Sarà presente l’autore Fabio Bergamaschi che è al suo quinto romanzo giallo, opere che trovano tutti come protagonista l’investigatore privato Massimo Caliari.

Il personaggio di fantasia creato dall’autore “pensa e parla” in prima persona per cui sarà facile per i lettori immedesimarsi nell’azione investigativa in un’ambientazione di una tranquilla, ma neppure tanto, città del nord Italia.