A Vallecrosia arriva la Befana

Vallecrosia. La Befana arriverà sabato 6 gennaio. I bambini l’aspettano tutto l’anno per vedersi riempire la calza di dolci e sorprese, scongiurando il carbone e preparandosi ad un altro giorno di festa. La pro loco Città di Vallecrosia, in collaborazione con il Comune è quindi lieta di proporre nel giorno dell’Epifania un pomeriggio di intrattenimento in atmosfera gaia e festosa con inizio alle 14,30 presso la pista di pattinaggio, lato solettone sud, via Cristoforo Colombo.

La Befana e i suoi aiutanti offriranno gratuitamente dolciumi e cioccolata calda a coloro che interverranno alla manifestazione.