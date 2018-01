San Lorenzo al Mare, a teatro per merenda con mamma e papà

San Lorenzo al Mare. In un piccolo paese arrampicato sulle colline, la vita delle persone sembra davvero essere tutta rosa. Colline, alberi e case appaiono sulla scena e i suoi abitanti si presentano ai bambini: i grandi coltivano gli orti, leggono il giornale, suonano il violino, i piccoli vanno a scuola, crescono, si sposano.

I giorni scorrono tranquilli ma di notte tutti restano con il fiato sospeso e si affrettano a mettere un bicchiere di sciroppo sui davanzali e a chiudere le finestre. Un terribile segreto terrorizza gli abitanti del paese… Fucsia, la “temibile” mostra dagli occhi viola che la notte, si aggira per le strade assetata di sciroppo, ma una sera, la piccola Mariarosa decide di non andare a dormire per riuscire ad incontrarla, cosa succederà? Il colore come pretesto per raccontare una storia che si ascolta, si annusa e si assaggia.

Inizia domenica 14 gennaio alle 16 la terza edizione della rassegna che il teatro dell’Albero in collaborazione con il Comune di San Lorenzo al Mare e il teatro dei Mille Colori dedica alle famiglie. Cinque appuntamenti, di cui uno riservato alle scuole, sotto il magico albero della sala Beckett che agli occhi dei piccoli spettatori diventerà ancora più magico.

Un’occasione unica in provincia che offre ai genitori, nonni, zii di trascorrere una domenica pomeriggio con i loro piccoli a teatro con una sorpresa finale per merenda. Inizia il teatro dell’elica di Lissone con fucsia. Il programma completo su www.ilteatrodell’albero.it.