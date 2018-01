A Imperia si insedia il nuovo consiglio comunale dei ragazzi

Imperia. Si insedierà lunedì mattina tra le 9,15 e le 12 in Comune a Imperia il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Alla cerimonia parteciperà il sindaco Carlo Capacci, ma anche altri consiglieri e assessori. Il “CCR” coinvolge ogni anno gli studenti delle scuole medie cittadine, chiamati anche ad eleggere periodicamente il Sindaco dei ragazzi. Un appuntamento didattico molto importante dal punto di vista dell’Educazione civica.

È composto da ragazzi come voi che vengono nominati in ogni scuola che partecipa al progetto per diventare i rappresentanti dei propri compagni di classe. Possono essere eletti nel consiglio comunale dei ragazzi gli studenti delle scuole medie e quelli degli ultimi due anni della scuola primaria. Ogni quarta e quinta elementare, infatti, può eleggere un consigliere. I tre anni delle medie, invece, eleggono per ogni classe due consiglieri. Il voto avviene scrivendo su una scheda il nome dei due candidati che preferite e che pensate siano i migliori per rappresentarvi. Se ci dovessero essere casi di parità, come nella politica dei grandi, si procede al ballottaggio, cioè uno spareggio durante il quale si deve scegliere uno tra i due candidati più votati.

Il consiglio comunale dei Ragazzi può proporre delle iniziative e dare dei giudizi sui problemi che riguardano la gestione della città, soprattutto per quanto riguarda il mondo della scuola ma anche lo sport e gli spettacoli culturali. Tra i compiti dei consiglieri c’è anche quello di eleggere il sindaco dei ragazzi , che avrà il compito di rapportarsi direttamente con il suo equivalente “più vecchio”.

Dopo l’elezione del sindaco, il consiglio si riunisce dopo circa un mese per eleggere il Presidente e il Segretario. In questi casi possono essere eletti anche i bambini delle elementari dei primi tre anni. Per riuscire a sviluppare al meglio il loro lavoro, il consiglio viene aiutato da un adulto che ha il compito di permettere ai ragazzi di migliorare il paese anche attraverso una somma di denaro che viene messa a disposizione dal comune.