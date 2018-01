A Imperia ritorna il “LUDOmundialito”

Imperia. Ritorna il “LUDOmundialito”. Sabato 13 gennaio si comincia con Dixit.

“Per chi ancora non lo conoscesse il LUDOmundialito è un insieme di 6 appuntamenti che si svolgono con cadenza mensile in diverse location. E’ possibile partecipare ad un solo evento o provare a collezionare i punti classifica per concorrere al montepremi finale e al titolo di Magister Ludi della città di Imperia.

Lo spirito che anima ogni evento è quello del fairplay: le passate edizioni hanno superato complessivamente i 500 di partecipanti (!) tra i 4 e i 60 anni, riuniti con entusiasmo attorno ad un tavolo a dimostrare che il piacere di giocare insieme è senza età. Sabato 13 gennaio l’appuntamento è con Dixit per una serata di creatività e fantasia al Circolo ARCI Guernica in via Mazzini, 15 a Imperia” – affermano gli organizzatori.

Protagonista è DIXIT, (Jean Louis Roubira – 2008) gioco pluripremiato e giunto alla sua sesta espansione, ciascuna composta da 84 carte splendidamente illustrate da vari autori con il filo conduttore della fantasia e dell’atmosfera onirica e surreale. Il suo successo si deve ad un sistema di gioco immediato e semplice e ad un grado di rigiocabilità pressochè infinito. Insomma un titolo ideale per la famiglia, per un gruppo di amici e che convince anche i giocatori più smaliziati grazie ad un’esperienza di gioco estremamente originale. La serata avrà inizio alle 20 con la cena (per prenotare: 3311143004). Il torneo avrà inizio per le 21.30.

Il calendario degli eventi e il regolamento completo si possono trovare su www.stregatto.net, così come l’archivio delle passate edizioni. “Seguiteci anche sui social network per non perdere tutte le iniziative che abbiamo in cantiere: gruppo Facebook Ludo Ergo Sum – Tana dei Goblin Imperia pagina Facebook Associazione Culturale Ludo Ergo Sum e su Twitter Tana dei Goblin IM (@TdGImperia)” - concludono.

Ludo Ergo Sum è un’associazione culturale no-profit che si pone come obiettivo statutario quello di diffondere la cultura del gioco e di promuovere la socialità e l’incontro tra i popoli attraverso le attività ludiche.