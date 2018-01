A Imperia pomeriggio all’insegna della solidarietà con la Santissima Trinità

Imperia. E’ una Befana di solidarietà quella in programma oggi al “Conad” di Caramagna. Organizzato dal Nucleo Emergenza per Protezione Civile della SS Trinità di Imperia, per le 15, è previsto l’evento “Arriva la Befana!”.

Sarà un pomeriggio di festa dedicato soprattutto ai più piccoli. E’ prevista la distribuzione di dolci e cioccolata calda per tutti. Il ricavato della giornata sarà devoluto al mantenimento ed alla manutenzione della “Barca Ambulanza” della Santissima Trinità.

Un pomeriggio di solidarietà che i volontari hanno potuto promuovere grazie anche al sostegno del Conad.