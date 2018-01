Imperia. Venerdì scorso si è tenuto ad Imperia presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, l’incontro tra i responsabili del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Liguria ed i responsabili SAF dei vigili del fuoco.

Durante l’incontro è stato possibile commisurare le criticità che possono verificarsi durante gli interventi in ambiente impervio in cui vengono attivati entrambi i corpi. Il confronto tra la stazione Ventimiglia del CNSAS e il corpo SAF dei VVFF che operano sul territorio di ponente, ha aperto il dialogo per poter effettuare esercitazioni congiunte, come già fatto nel territorio di La Spezia, atte alla conoscenza delle diverse tecniche messe in campo con lo scopo di ottenere la massima sinergia durante gli interventi. Quest’incontro importantissimo permetterà di utilizzare al massimo le specifiche attività dei due corpi.