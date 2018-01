A Imperia Antonio Ascheri presenta “Le tasche bucate”

Imperia. Sabato 13 gennaio alle 17 nella Libreria Ragazzi, in Via Amendola 24 a Imperia Oneglia, ci sarà la presentazione del libro “Le tasche bucate” di Antonio Ascheri, pubblicato dalla Casa Editrice Leucotea di Sanremo.

Attraverso gli occhi dell’Io narrante, Gigi, ci si addentra nel microcosmo del nostro Ponente Ligure, in particolare di alcuni centri rivieraschi: Riva Ligure, Arma di Taggia, Sanremo, Taggia e altri borghi limitrofi, in un arco temporale che abbraccia un ventennio di storia, a partire dagli anni Ottanta. Fanno da corona una miriade di personaggi buffi, colti in situazioni grottesche, nei loro aspetti caricaturali e umani e nel grande alveo della storia e della cultura locale.