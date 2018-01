Dolcedo. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, quando sono stati 40 gli alberi in concorso, l’associazione U Casô Növu ha riproposto la singolare manifestazione che sostanzialmente ha lo scopo di stimolare la fantasia creativa dei partecipanti, indirizzare gli stessi all’uso di materiali naturali e riciclati ed in definitiva di abbellire le vie del paese e nonché ad attrarre visitatori a Dolcedo.

Quest’anno sono stati 58 gli allestimenti dislocati nelle vie del paese lungo un percorso opportunamente segnalato. Domenica 17 dicembre una giuria composta da tre esperti ha visionato le opere fresche di preparazione. Il pubblico, invece, potrà visitarle sino al 6 gennaio e potrà esprimere una votazione dalle 15 alle 18 di tutti i giorni inserendo la scheda nell’apposita urna nella chiesa di San Lorenzo dove si può ammirare e votare anche una bella mostra di originali presepi.

La cerimonia di premiazione dei vincitori della graduatoria espressa dalla giuria tecnica e quelli della giuria popolare si terrà il 7 gennaio alle 15 (contestualmente al concorso dei presepi organizzato dalla Parrocchia) nel salone San Domenico gentilmente concesso dal Comune. Seguirà rinfresco.

Il nuovo presidente dell’associazione U Casô Növu Leonello De Angelis si dice molto soddisfatto del numero dei partecipanti e della qualità ed originalità delle opere. Ringrazia gli artisti e i giovani del sodalizio che non si sono risparmiati per la buona riuscita della manifestazione ed invita tutti a venire a Dolcedo a visitare l’originale mostra e a partecipare alla premiazione. In quella occasione sarà possibile tesserarsi o rinnovare l’iscrizione al sodalizio U Casô Növu che si impegna ad organizzare manifestazioni ed eventi nello splendido centro della Val Prino.