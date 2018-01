A Dolcedo il concerto “Armonia di voci” con il Bach Chor

Dolcedo. Giovedì 4 gennaio, alle 20.30, si terrà il concerto “Armonie di voci” nella chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo.

Quest’anno il concerto del periodo natalizio si presenta in una veste nuova, in quanto l’armonia che si è voluta creare è quella tra un gruppo di coristi tedeschi e un gruppo di dolcedesi. L’intesa è stata subito eccellente grazie soprattutto al direttore Markus Jarkov, che ha saputo valorizzare le capacità di ciascuno e ha curato con entusiasmo e con professionalità le prove del gruppo italo tedesco.

Il Bach Chor esegue:

Quem pastores laudavere

Canto natalizio tradizionale, arr. Michael Praetorius [1571-1621]

Ich steh an deiner Krippen hier / Sto qui presso il tuo presepe

Canto natalizio tedesco da Paul Gerhardt, arr. Johann Sebastian Bach [1685-1750]

per il Weihnachtsoratorium/Oratorio di Natale, BWV 248

Es ist ein Ros entsprungen / È nato il Salvatore

Canto natalizio tedesco tradizionale, arr. Michael Praetorius [1571-1621]

Gli altri brani in programma saranno eseguiti da solisti accompagnati all’organo da Mauro Benza con la partecipazione dei bambini Lucia Mattia ed Elisabetta:

Es kommt ein Schiff / Arriva una nave

Canto natalizio tedesco tradizionale, intorno al 1600

Nascere, dive puellule

Cantata per basso da Giovanni Battista Bassani [1657-1712]

Maria durch ein Dornwald ging / Maria nella selva piena di spine

Canto natalizio tedesco tradizionale

Joseph, lieber Joseph mein / Ninna nanna di Maria e Joseph

Duetto per voci soprano e basso da Heinrich von Herzogenberg [1843-1900]

Lieb Nachtigall wach auf / Il rosignolo di Natale

Canto natalizio tedesco tradizionale

Großer Herr, o starker König

Aria per basso da Johann Sebastian Bach [1685-1750],

Weihnachtsoratorium/Oratorio di Natale, BWV 248/7