A breve il “Punto di Ascolto” del candidato sindaco Fabio Perri: “Per costruire insieme a voi il rilancio di Vallecrosia”

Vallecrosia. Il candidato sindaco Fabio Perri aprirà a breve un ‘Punto di Ascolto’ per costruire insieme ai cittadini il programma per rilanciare Vallecrosia.

Il point servirà non solo per conoscere tutta l’attività svolta all’opposizione dai consiglieri di minoranza del gruppo ‘Vallecrosia Viva’ durante questi cinque anni di amministrazione Giordano, ma anche e soprattutto per raccogliere tutte le proposte che i cittadini si sentiranno liberi di esprimere per risolvere i problemi della città e impostare il futuro.

“Nel frattempo – suggerisce la consigliera di minoranza Veronica Russo – consiglierei all’ex Armando Biasi, in totale serenità, di approfittare di questo Punto di Ascolto che sarà aperto anche a lui, ringraziandolo per aver ammesso nel suo intervento odierno di non essere a conoscenza delle pratiche cittadine e di voler ricercare la verità”.

“Sottolineo – aggiunge invece Fabio Perri in corsa per la carica di primo cittadino – che i nostri atti e iniziative nel ruolo di consiglieri di opposizione sono a disposizione di tutti. In particolare mi riferisco alle molteplici interpellanze in Consiglio Comunale, agli incontri con le scuole, con i funzionari degli uffici preposti o nelle Commissioni Comunali che del resto sono aperte al pubblico. A tal riguardo ci chiediamo come mai il signor Biasi non sia stato presente in nemmeno un’occasione, assente per cinque anni da tutto ciò che riguardava la nostra città, compresa la pratica della palestra”.

“Ma a noi – concludono Perri e Russo – non interessano le polemiche, né il rancore e risentimento mostrati dall’ex Biasi. Piuttosto teniamo a precisare che la nostra campagna elettorale non sarà orientata alla ‘demolizione’ degli altri candidati ma sarà sempre di carattere propositivo. Si parlerà di programmazione e di obiettivi di miglioramento per il benessere della città e soprattutto dei cittadini!”.

Per questo motivo nasce il Punto di Ascolto aperto a tutti, costruttivo, per una nuova stagione di Vallecrosia, che cancelli errori e immobilismo del passato e guardi al benessere della gente, in trasparenza e risultati concreti senza ambizioni personalistiche.