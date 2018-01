A.A.A. cercasi autisti di bus in Liguria, requisito fondamentale? Avere meno di 30 anni

Liguria. In un periodo in cui vi è purtroppo disoccupazione giovanile, si apre una possibilità per i giovani liguri che cercano lavoro. In Liguria infatti si cercano giovani candidati alla professione di autista di bus da assumere con contratto di apprendistato. Requisito fondamentale? Essere nati dopo il 31 luglio 1988, cioè avere meno di 30 anni.

L’Amt Genova ha dato infatti il via ad una ricerca finalizzata “alla creazione di un database al quale l’azienda potrà attingere per future selezioni”. Per fare domanda online è necessario essere già in possesso di patente di guida D e CQC passeggeri entrambe valide o, in alternativa, un documento rilasciato da Autoscuola che certifichi l’iscrizione ai corsi per il conseguimento dei rispettivi titoli.

Tra il 2015 e il 2017 sono state assunte in Amt 221 persone e tra queste 133 al momento della selezione avevano meno di trent’anni. Coi prepensionamenti previsti nel 2018, è probabile che l’azienda assuma nuovo personale. Tutti i dettagli e le informazioni su come iscriversi si possono consultare sul sito www.amt.genova.it accedendo direttamente dall’homepage al bottone “Ricerca di personale”. In questa sezione è pubblicato il modulo online per l’inserimento della propria candidatura entro lunedì 26 febbraio.

Coloro che invieranno i propri dati riceveranno un’mail di conferma dell’avvenuta registrazione. Le candidature pervenute entro la data indicata e in possesso dei requisiti richiesti potranno essere convocate per eventuali selezioni.