Imperia. Anche quest’anno il Luna Park ha rallegrato con le sue luci, i suoi colori e le sue musiche le giornate delle feste natalizie di tanti nostri cittadini, come luogo d’incontro di divertimento e di gioia dove passare ore serene insieme.

I biglietti omaggio e i buoni sconto circolano in città già dall’arrivo dei giostrai, mettendo a disposizione, almeno per un giorno, l’antica, moderna favola del luna park. L’11 gennaio anche i ragazzi con disabilità hanno avuto, come negli anni precedenti, tutte le giostre, popcorn e altro a loro disposizione a titolo completamente gratuito.

Aldo Fiori, noto alla città per le sue capacità organizzative, collabora da anni con i Servizi sociali del Comune di Imperia coinvolgendo i gestori delle singole attrazioni, per rendere questa giornata sempre unica e indimenticabile. L’assessore Nicola Podestà così commenta: “Come tutti gli anni un caloroso grazie a tutti i gestori del luna park per la sensibilità e disponibilità dimostrate”.