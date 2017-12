Ventimiglia. Nella città di confine verrà organizzata una veglia/veglione di Capodanno al santuario della Madonna delle Virtù.

Domenica 31 dicembre, alle 20.45, l’iniziativa prenderà il via dal cimitero di via Tenda. I partecipanti saliranno a piedi fino al santuario in processione con flanbeau e pile lungo la strada carrozzabile. Coloro che saliranno in auto potranno partire alle 21.45 per non intralciare chi sale a piedi visto che la strada è stretta e a tratti ripida.

Alle 22.30 verrà celebrata la santa messa, che verrà dedicata a Enrica Nasi, mentre alle 23.30 vi sarà un rinfresco con dolci cioccolata calda, vin brullè e brindisi di Capodanno intorno al falò con vista sullo spettacolo pirotecnico per salutare il nuovo anno.

“Le previsioni meteorologiche sono buone ed anche il numero delle adesioni, chi volesse ancora partecipare può farlo” - affermano gli organizzatori – Per coloro che saliranno a piedi si consiglia scarpe comode e pila. In caso di pioggia la serata si svolgerà presso la chiesa di Roverino, Natività di Maria SS. La messa sarà in quel caso alle 22. Seguirà comunque un rinfresco. Si invitano coloro che vogliono partecipare a inviare un sms a 3664438040″.