Ventimiglia, l’orario dell’infopoint turistico durante le feste natalizie

Ventimiglia. Si riporta l’orario aggiornato per le feste natalizie dell’infopoint turistico situato a Ventimiglia, nel centro storico in via Garibaldi, presso la Biblioteca Aprosiana.

Il 28, 29, 30 e 31 dicembre sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17; il 6 e il 7 gennaio 2018 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.