Ventimiglia, l’appello della “Lega della difesa del Cane” ai sindaci: “Destinate fondi a sterilizzazione gatti”

Ventimiglia. “Questo, come da tradizione contabile, è il periodo in cui ogni amministrazione comunale, procede a Bilanci consuntivi e di previsione. Per quanto riguarda il Bilancio di previsione anno 2018 di codesto Comune, siamo convinti che contenga anche un importo da disporre per la sterilizzazione delle gatte appartenenti alle colonie feline posizionate sul territorio comunale”. Lo ha dichiarato Danilo Roda, presidente della “Lega della difesa del Cane, sezione di Ventimiglia”, che ha inviato ai sindaci del comprensorio intemelio del distretto Sociosanitario di Ventimiglia due lettere con argomenti molto importanti per quanto riguarda il benessere degli animali: la sterilizzazione delle gatte nel 2018 e l’ordinanza anti-botti per Capodanno.

“Riteniamo opportuno richiamare la nostra lettera precedentemente inviata, che faceva riferimento alle disposizioni nazionali e alla Legge Regionale, con la quale si invitava codesta amministrazione Comunale a predisporre a Bilancio una quota relativa a quanto sopra indicato”, si legge nella missiva relativa alla sterilizzazione dei felini randagi, “Naturalmente l’importo da mettere a Bilancio lo si rileva dalle indagini fatte per la registrazione delle colonie feline e presumibilmente dal numero delle gatte da sterilizzare. Siamo convinti che codesto Comune avrà agito in tal senso, non solo per il rispetto delle disposizioni vigenti, ma anche per contribuire a ridurre il randagismo, che purtroppo è in continuo aumento. La lotta al randagismo non è dovuta solo per evitare l’aumento del numero dei gatti randagi, ma anche per evitare che il proliferare degli stessi, possa addebitare il verificarsi di incidenti dovuti ad improvvisi attraversamenti stradali. Gradiremmo ricevere riscontro in merito affinché anche da parte nostra, sulla base dell’importo assegnato si possa, con i nostri volontari, gattare e gattari, contribuire all’organizzazione per la cattura delle gatte da sterilizzare”.