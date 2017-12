Ventimiglia, la residenza protetta anziani a Latte festeggia i 104 anni di Agata Mari

Ventimiglia. Il 1 gennaio, intorno alle 16, verrà organizzata una festa per Agata Mari da Pola, a Istria, che compie 104 anni. Sfollata in tempo di guerra ma ventimigliese da sempre ora vive nella Residenza Protetta Anziani, in via del Ricovero 3, a Latte, una frazione di Ventimiglia.

Saranno presenti anche l’assessore Vera Nesci e il presidente della Fondazione Ernesto Chiappori Onlus Claudio Berlengiero per festeggiare con Agata questo incredibile traguardo.