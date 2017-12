Ventimiglia, il 29 dicembre l’associazione Giuseppe Biancheri presenta “Viaggiare (lentamente) in bici”

Ventimiglia. L’associazione Giuseppe Biancheri presenta i racconti fotografici “Viaggiare (lentamente) in bici”. L’evento avrà luogo alle 18,15 del 29 dicembre presso il salone del dopo lavoro ferroviario di Ventimiglia, in piazza Cesare Battisti.

Mario Corradi presenterà tre viaggi, tutti in sella ad una bici: il primo da Ventimiglia a Roma, il secondo da Saint Jean Pied de Port a Santiago di Compostela e il terzo dal Gran San Bernardo a Roma, attraversando la via Francigena.

Al termine della presentazione, i convenuti parteciperanno ad una “pizza-bici” presso il ristorante “La Giara” di piazza Oberdan.