Ventimiglia, i numeri vincenti dell’estrazione organizzata dall’associazione ARKUS

Ventimiglia. Ieri sera, alle 21, presso il Bar Oblo’ di pizza Marconi n. 14, si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti della Sottoscrizione a Premi indetta dall’associazione ARKUS, UnCane, UnAmico Onlus.

Il video dell’estrazione in diretta potrà essere visionato sulla pagina Facebook dell’associazione. Ecco i numeri vincenti sono:

– 1° premio: biglietto n. 679

– 2° premio: biglietto n. 235

– 3° premio: biglietto n. 330

– 4° premio: biglietto n. 183

– 5° premio: biglietto n. 435

– 6° premio: biglietto n. 262

– 7° premio: biglietto n. 583

– 8° premio: biglietto n. 434

– 9° premio: biglietto n. 135

– 10° premio: biglietto n. 020

I premi consistenti in buoni in denaro saranno usufruibili in un’unica soluzione ed avranno validità di un mese.

I possessori dei numeri vincenti potranno contattare telefonicamente l’associazione ARKUS al n. 348.1157631 ai quali verrà indicato il percorso da seguire per il ritiro dei premi. Dal 2 gennaio ARKUS provvederà comunque a contattare direttamente con i vincitori che non avranno ancora telefonato.